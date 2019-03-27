В Nord Stream 2 объяснили ситуацию с заявкой по «Северному потоку — 2»
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«Энергетическое агентство Дании (DEA) не отклоняло ни одну из двух заявок Nord Stream 2 на получение разрешения (на строительство трубопровода. — RT), обе из них остаются в силе», — приводит РИА Новости слова представителя компании.
В пресс-службе уточнили, что власти Дании обратились к Nord Stream 2 с запросом включить в экологическую оценку опцию маршрута газопровода в датской исключительной экономической зоне к югу от острова Борнхольм.
Ранее в «Нафтогазе» заявили, что компания «Газпром» якобы получила от Дании отказ по «Северному потоку — 2».
В августе проектная компания Nord Stream 2 AG сообщила о подаче заявки на строительство «Северного потока — 2» по альтернативному маршруту в Дании.
Как отмечалось, заявку подали на маршрут, проходящий через датскую исключительную экономическую зону (ИЭЗ) к северо-западу от Борнхольма.