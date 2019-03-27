В Nord Stream 2 объяснили ситуацию с заявкой по «Северному потоку — 2»

Короткая ссылка
В компании Nord Stream 2 AG прокомментировали заявление украинского «Нафтогаза», что Дания отказалась согласовывать маршрут трубопровода «Северный поток — 2».
В Nord Stream 2 объяснили ситуацию с заявкой по «Северному потоку — 2»
  • © Nord Stream 2 / Thomas Eugster

«Энергетическое агентство Дании (DEA) не отклоняло ни одну из двух заявок Nord Stream 2 на получение разрешения (на строительство трубопровода. — RT), обе из них остаются в силе», — приводит РИА Новости слова представителя компании.

В пресс-службе уточнили, что власти Дании обратились к Nord Stream 2 с запросом включить в экологическую оценку опцию маршрута газопровода в датской исключительной экономической зоне к югу от острова Борнхольм.

Ранее в «Нафтогазе» заявили, что компания «Газпром» якобы получила от Дании отказ по «Северному потоку — 2».

В августе проектная компания Nord Stream 2 AG сообщила о подаче заявки на строительство «Северного потока — 2» по альтернативному маршруту в Дании.

Как отмечалось, заявку подали на маршрут, проходящий через датскую исключительную экономическую зону (ИЭЗ) к северо-западу от Борнхольма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить