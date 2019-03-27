«Нафтогаз»: «Газпром» получил от Дании отказ по «Северному потоку — 2»

Украинский «Нафтогаз» утверждает, что Дания отказалась согласовывать маршрут трубопровода «Северный поток — 2».

«Газпром» получил очередной отказ в Дании относительно маршрута «Северного потока — 2», — говорится в сообщении в Twitter.

Ранее член правления австрийской нефтегазовой OMV Манфред Ляйтнер выразил надежду на то, что разрешение от Дании для проекта будет выдано до середины 2019 года.

В августе проектная компания Nord Stream 2 AG сообщила о подаче заявки на строительство «Северного потока — 2» по альтернативному маршруту в Дании.