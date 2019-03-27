«Нафтогаз»: «Газпром» получил от Дании отказ по «Северному потоку — 2»

Короткая ссылка
Украинский «Нафтогаз» утверждает, что Дания отказалась согласовывать маршрут трубопровода «Северный поток — 2».
«Нафтогаз»: «Газпром» получил от Дании отказ по «Северному потоку — 2»
  • РИА Новости

«Газпром» получил очередной отказ в Дании относительно маршрута «Северного потока — 2», — говорится в сообщении в Twitter.

Ранее член правления австрийской нефтегазовой OMV Манфред Ляйтнер выразил надежду на то, что разрешение от Дании для проекта будет выдано до середины 2019 года.

В августе проектная компания Nord Stream 2 AG сообщила о подаче заявки на строительство «Северного потока — 2» по альтернативному маршруту в Дании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить