«Нафтогаз»: «Газпром» получил от Дании отказ по «Северному потоку — 2»
- РИА Новости
«Газпром» получил очередной отказ в Дании относительно маршрута «Северного потока — 2», — говорится в сообщении в Twitter.
Ранее член правления австрийской нефтегазовой OMV Манфред Ляйтнер выразил надежду на то, что разрешение от Дании для проекта будет выдано до середины 2019 года.
В августе проектная компания Nord Stream 2 AG сообщила о подаче заявки на строительство «Северного потока — 2» по альтернативному маршруту в Дании.