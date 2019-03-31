Миллер опроверг заявления о препятствиях для «Северного потока — 2»

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Утверждение о том, что строительство «Северного потока — 2» затруднено препятствиями, не соответствует действительности, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в программе «Москва. Кремль. Путин».
Миллер опроверг заявления о препятствиях для «Северного потока — 2»
  • РИА Новости

По его словам, в общем и целом нет «фатальных юридических препятствий, которые бы позволили нам говорить сейчас о том, что мы можем не завершить строительство «Северного потока — 2» до конца 2019 года». Его цитирует РИА Новости.

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что отказ Дании согласовать прохождение маршрута «Северного потока — 2» приведёт к тому, что газопровод не заработает в заявленный срок — c 1 января 2020 года.

Позднее в Nord Stream 2 AG, комментируя заявление украинской стороны, отметили, что энергетическое агентство Дании не отклонило ни одной из двух заявок компании на получение разрешения. 

Эксперт Сергей Чижов прокомментировал в беседе с НСН сообщения о позиции Дании по проекту газопровода.

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