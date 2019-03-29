«Нафтогаз»: «Северный поток — 2» не заработает в заявленный срок

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что отказ Дании согласовать прохождение маршрута «Северного потока — 2» приведёт к тому, что газопровод не заработает в заявленный срок — 1 января 2020 года.

«Сейчас, после того, что недавно произошло в Дании, нельзя отрицать, что это ещё одна большая отсрочка. Это очевидно, что последний маршрут, на который надеялся консорциум, не будет разрешён в ближайшее время», — цитирует Интерфакс-Украина Коболева.

По его словам, это означает, что «труба не будет способна поставлять газ в Европу с 1 января 2020 года».

27 марта в «Нафтогазе» сообщили, что Дания отказалась согласовывать маршрут «Северного потока — 2».

Позднее в Nord Stream 2 AG, комментируя заявление украинской стороны, отметили, что энергетическое агентство Дании не отклоняло ни одну из двух заявок компании на получение разрешения.

Эксперт Сергей Чижов прокомментировал НСН сообщения о позиции Дании по проекту газопровода.