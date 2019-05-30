«Газпром» пытается снизить влияние позиции Дании на «Северный поток — 2»

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Заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Алексей Мирошниченко заявил, что компания прорабатывает возможность снижения негативного влияния от позиции Дании относительно строительства газопровода «Северный поток — 2».
«Газпром» пытается снизить влияние позиции Дании на «Северный поток — 2»
  • © Bernd Wüstneck/dpa
  • globallookpress.com

«Газпром», включая проектную компанию, в настоящий момент осуществляет проработку тех возможных мер по снижению негативных воздействий ситуации вокруг Дании на общий график реализации проекта», — приводит ТАСС слова Мирошниченко.

Он также напомнил, что что проектная компания 17 апреля подала апелляцию на решение Дании исследовать третий маршрут в дополнение к двум уже исследованным маршрутам.

Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зееле призвал страны Евросоюза защищать компании, участвующие в проекте газопровода «Северный поток — 2», от возможных санкций Соединённых Штатов.

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