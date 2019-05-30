OMV призвала ЕС защищать участвующие в «Северном потоке — 2» компании

Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зееле призвал страны Евросоюза защищать компании, участвующие в проекте газопровода «Северный поток — 2», от возможных санкций Соединённых Штатов.

«Я хотел бы услышать, собирается или нет Европа защищать независимость своих стран, когда кто-то хочет диктовать ей, какой энергетической политике следовать», — заявил Зеле в интервью газете Financial Times, комментируя политику Вашингтона в отношении проекта.

Он также выразил мнение, что действия США в адрес «Северного потока — 2» мотивированы стремлением увеличить поставки американского природного газа в Европу.

Ранее министр энергетики США Рик Перри заявил о планах ввести санкции в отношении «Северного потока — 2».

В свою очередь, в Германии отвергли подобные действия со стороны США.

Также эксперт Игорь Юшков прокомментировал НСН проект закона американских сенаторов о санкциях против лиц и компаний, принимающих участие в «Северном потоке — 2».