«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»
- РИА Новости
«Нафтогаз» пока не получал никаких таких предложений», — сказал Витренко, комментируя заявление главы Минэнерго России Александра Новака о том, что российская сторона предложила украинской мировое соглашение по разбирательствам с «Газпромом».
При этом он отметил, что если «Нафтогаз» получит такое предложение, то «внимательно» его рассмотрит.
Ранее Новак сообщил, что российская сторона предложила украинской мировое соглашение по арбитражным разбирательствам с «Газпромом».
Также глава Минэнерго России заявил о готовности страны продлить на действующих условиях контракт на транзит газа через Украину.
В марте эксперт Александр Охрименко прокомментировал НСН заявление МИД Украины о плане действий на случай провала переговоров по транзиту газа.