«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook сообщил, что компания не получала предложение мирового соглашения по арбитражным разбирательствам с «Газпромом».

«Нафтогаз» пока не получал никаких таких предложений», — сказал Витренко, комментируя заявление главы Минэнерго России Александра Новака о том, что российская сторона предложила украинской мировое соглашение по разбирательствам с «Газпромом».

При этом он отметил, что если «Нафтогаз» получит такое предложение, то «внимательно» его рассмотрит.

Ранее Новак сообщил, что российская сторона предложила украинской мировое соглашение по арбитражным разбирательствам с «Газпромом».

Также глава Минэнерго России заявил о готовности страны продлить на действующих условиях контракт на транзит газа через Украину.

В марте эксперт Александр Охрименко прокомментировал НСН заявление МИД Украины о плане действий на случай провала переговоров по транзиту газа.