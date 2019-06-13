«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»

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Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook сообщил, что компания не получала предложение мирового соглашения по арбитражным разбирательствам с «Газпромом».
«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»
  • РИА Новости

«Нафтогаз» пока не получал никаких таких предложений», — сказал Витренко, комментируя заявление главы Минэнерго России Александра Новака о том, что российская сторона предложила украинской мировое соглашение по разбирательствам с «Газпромом».

При этом он отметил, что если «Нафтогаз» получит такое предложение, то «внимательно» его рассмотрит.

Ранее Новак сообщил, что российская сторона предложила украинской мировое соглашение по арбитражным разбирательствам с «Газпромом».

Также глава Минэнерго России заявил о готовности страны продлить на действующих условиях контракт на транзит газа через Украину.

В марте эксперт Александр Охрименко прокомментировал НСН заявление МИД Украины о плане действий на случай провала переговоров по транзиту газа. 

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