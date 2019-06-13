Киеву предложили мировое соглашение по разбирательствам с «Газпромом»

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что российская сторона предложила украинской мировое соглашение по арбитражным разбирательствам с «Газпромом».

«С российской стороны, со стороны «Газпрома» предложено украинским партнёрам рассмотреть возможность подписания мирового соглашения», — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что Новак сделал соответствующее заявление на брифинге по итогам переговоров с заместителем председателя Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем.

В марте Высокий суд Англии и Уэльса приостановил производство по делу о признании и приведении в исполнение решения Стокгольмского арбитража по разбирательству между «Газпромом» и «Нафтогазом».

28 февраля 2018 года суд обязал «Газпром» выплатить $4,63 млрд по транзитному контракту с «Нафтогазом». По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме «Газпром» должен заплатить $2,56 млрд.