«Нафтогаз» назвал причудливым предложение «Газпрома» о скидках

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Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал причудливым решением готовность «Газпрома» начать переговоры о прямых поставках газа на Украину, которые могут оказаться для потребителя дешевле на 25%.
«Нафтогаз» назвал причудливым предложение «Газпрома» о скидках
  • РИА Новости

«Сначала они завышают цену на 100% от справедливой рыночной цены, а потом дают скидку в 24%. Это на кого рассчитано?» — написал Витренко в Facebook.

Он отметил, что «Нафтогаз» покупает «дешевле в Европе, чем «Газпром» предлагает «со скидкой».

«Не нужны ваши причудливые скидки, просто выполняйте контракт и решения международных судов», — подытожил исполнительный директор.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания готова начать переговоры о прямых поставках газа на Украину, при этом для конечного потребителя газ может быть дешевле на 25%.

Также Миллер отметил, что заключение прямого контракта на поставки газа между Москвой и Киевом должно стать главным вопросом диалога.

В январе замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко заявила, что Москва будет вынуждена подписать с Киевом новый контракт на транзит газа из-за неготовности «Северного потока — 2».

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с Nation News прокомментировал это заявление Бойко.

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