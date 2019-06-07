Миллер назвал главный вопрос в переговорах с Украиной по газу

Глава российской компании «Газпром» Алексей Миллер считает, что самым главным вопросом в ходе переговоров Москвы и Киева должно стать заключение прямого контракта на поставки газа.

«В последнее время неоправданно большое внимание уделяется только вопросу продления контракта на транзит. На самом деле первым, самым главным и самым значимым вопросом является заключение прямого контракта на поставку российского газа на Украину», — цитирует его ТАСС.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что продление договорённостей о транзите российского газа через Украину возможно только при отказе от судебных споров.

В мае депутат Верховной рады Вадим Рабинович предрёк ГТС Украины превращение в металлолом с 1 января 2020 года.