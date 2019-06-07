В Раде обвинили украинскую власть в искусственном завышении цен на газ
- Олег Ляшко
- globallookpress.com
- © Anatolii Stepanov/ZUMAPRESS.com
По словам Ляшко, в Европе цена на газ находится на рекордно низком уровне за последние три года, а на Украине при этом она продолжает расти.
«Это искусственно установленная цена постановлением власти. Когда власти рассказывают, что не знают, как формируется цена, пускай прочитают свое постановление от 26 апреля 2017 года», — заявил депутат.
При этом парламентарий отметил, что украинское правительство потеряло контроль над государственной компанией «Нафтогаз» и не может повлиять на ситуацию с ценами на топливо.
«Есть ли вообще власть на Украине? Если вы не управляете госкомпаниями, где вы можете назначать руководство, если вы не руководите процессами, для чего вы нужны?», — заявил Ляшко.
Он подчеркнул, что в стране происходит «чистый обман» населения, а также выразил мнение, что повышение цен связано с меморандумом с Международным валютным фондом (МВФ).
Ранее Ляшко потребовал от нового правительства реальных реформ и смены экономической политики, включая энергетическую отрасль.