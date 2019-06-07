В Раде обвинили украинскую власть в искусственном завышении цен на газ

Короткая ссылка
Депутат Верховной рады Олег Ляшко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что власти искусственно завышают цены на газ, обманывая население страны.
В Раде обвинили украинскую власть в искусственном завышении цен на газ
  • Олег Ляшко
  • globallookpress.com
  • © Anatolii Stepanov/ZUMAPRESS.com

По словам Ляшко, в Европе цена на газ находится на рекордно низком уровне за последние три года, а на Украине при этом она продолжает расти.

«Это искусственно установленная цена постановлением власти. Когда власти рассказывают, что не знают, как формируется цена, пускай прочитают свое постановление от 26 апреля 2017 года», — заявил депутат.

При этом парламентарий отметил, что украинское правительство потеряло контроль над государственной компанией «Нафтогаз» и не может повлиять на ситуацию с ценами на топливо.

«Есть ли вообще власть на Украине? Если вы не управляете госкомпаниями, где вы можете назначать руководство, если вы не руководите процессами, для чего вы нужны?», — заявил Ляшко.

Он подчеркнул, что в стране происходит «чистый обман» населения, а также выразил мнение, что повышение цен связано с меморандумом с Международным валютным фондом (МВФ).

Ранее Ляшко потребовал от нового правительства реальных реформ и смены экономической политики, включая энергетическую отрасль.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить