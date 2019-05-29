В Раде прогнозируют четырёхкратное обесценение гривны в случае дефолта
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«Мы требуем реальных реформ, а не дефолта, который предлагает нам нынешняя власть. В результате дефолта пострадает каждый украинец. Это 100 гривен за доллар, сокращение рабочих мест, в том числе в угольной отрасли, а значит рост тарифов», — сказал депутат, выступая в парламенте.
Как отмечает агентство, ссылаясь на информацию Нацбанка Украины, на 28 мая курс составляет 26,4 гривны за доллар.
Ляшко подчеркнул, что его партия призывает украинского лидера Владимира Зеленского к «радикальной смене экономической политики, в частности в энергетической отрасли».
Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт по внешним долгам.
Депутат Рады Вадим Рабинович, комментируя слова Коломойского, отметил, что с дефолтом следует подождать, поскольку от него пострадают рядовые граждане.
По словам парламентария, «гривна будет за 200 (гривен за доллар)».
Политолог Антон Бредихин прокомментировал в беседе с Nation News заявление Рабиновича.
Позднее в Киеве уточнили, что Зеленский не рассматривает возможность объявления на Украине дефолта.