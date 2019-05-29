В Раде прогнозируют четырёхкратное обесценение гривны в случае дефолта

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Украинская гривна обесценится в четыре раза по отношению к доллару, если на Украине будет объявлен дефолт. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на лидера украинской Радикальной партии Олега Ляшко.
В Раде прогнозируют четырёхкратное обесценение гривны в случае дефолта
  • ©Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Мы требуем реальных реформ, а не дефолта, который предлагает нам нынешняя власть. В результате дефолта пострадает каждый украинец. Это 100 гривен за доллар, сокращение рабочих мест, в том числе в угольной отрасли, а значит рост тарифов», — сказал депутат, выступая в парламенте.

Как отмечает агентство, ссылаясь на информацию Нацбанка Украины, на 28 мая курс составляет 26,4 гривны за доллар.

Ляшко подчеркнул, что его партия призывает украинского лидера Владимира Зеленского к «радикальной смене экономической политики, в частности в энергетической отрасли».

Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт по внешним долгам.

Депутат Рады Вадим Рабинович, комментируя слова Коломойского, отметил, что с дефолтом следует подождать, поскольку от него пострадают рядовые граждане.

По словам парламентария, «гривна будет за 200 (гривен за доллар)». 

Политолог Антон Бредихин прокомментировал в беседе с Nation News заявление Рабиновича.

Позднее в Киеве уточнили, что Зеленский не рассматривает возможность объявления на Украине дефолта. 

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