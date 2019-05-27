В Раде рассказали о возможных последствиях дефолта на Украине

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Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» прокомментировал обращение бизнесмена Игоря Коломойского к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с призывом объявить дефолт по внешним долгам страны.

По мнению политика, с дефолтом Киеву следует подождать, поскольку в первую очередь от него пострадают рядовые граждане.

«Я думаю, что гривна будет за 200 (гривен за доллар. — RT), я думаю, что будет полное обнищание населения, а потом — да, с нуля начнём подниматься. Но кто выживет с этого нуля?» — приводит слова Рабиновича РИА Новости.

Ранее Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт по внешним долгам. В качестве примера стран, реализовавших подобную инициативу, предприниматель назвал Аргентину и Грецию.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал призыв Коломойского к Зеленскому относительно дефолта. По мнению сенатора, заявление Коломойского свидетельствует о том, что государство фактически не в состоянии выплачивать долги.

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