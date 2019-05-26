В Совфеде оценили призыв Коломойского к Зеленскому относительно дефолта

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал обращение бизнесмена Игоря Коломойского к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом объявить дефолт по внешним долгам страны.

«Коломойский своим заявлением даёт оценку нынешнему состоянию Украины. Он говорит о том, что государство фактически не в состоянии выплачивать долги», — отметил он.

По мнению сенатора, Коломойский своими словами создаёт дополнительные проблемы нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Цеков также добавил, что если Украина будет продолжать экономическую политику экс-президента страны Петра Порошенко, в частности, в плане выстраивания торговых отношений с Россией, то в конце концов, по его словам, Украина действительно придёт к дефолту.

Ранее Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт по внешним долгам. В качестве примера стран, реализовавших подобную инициативу, предприниматель назвал Аргентину и Грецию.