В Совфеде оценили призыв Коломойского к Зеленскому относительно дефолта
- Reuters
«Коломойский своим заявлением даёт оценку нынешнему состоянию Украины. Он говорит о том, что государство фактически не в состоянии выплачивать долги», — отметил он.
По мнению сенатора, Коломойский своими словами создаёт дополнительные проблемы нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Цеков также добавил, что если Украина будет продолжать экономическую политику экс-президента страны Петра Порошенко, в частности, в плане выстраивания торговых отношений с Россией, то в конце концов, по его словам, Украина действительно придёт к дефолту.
Ранее Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт по внешним долгам. В качестве примера стран, реализовавших подобную инициативу, предприниматель назвал Аргентину и Грецию.