Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт

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Украинский бизнесмен Игорь Коломойский призвал президента Украины Владимира Зеленского объявить дефолт по внешним долгам.
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт
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Соответствующее заявление он сделал в интервью Financial Times.

«По моему мнению, мы должны поступить с нашими кредиторами так, как Греция... Это пример для Украины», — сказал он.

В качестве ещё одного примера предприниматель назвал Аргентину, которая также объявляла дефолт.

«Сколько дефолтов было у Аргентины? И ничего, реструктурировали. Это нормально», — заявил он.

Отдельно бизнесмен отметил, что если новый президент Украины будет слушать западные страны, то он «закончит как Порошенко. У него будут такие же рейтинги — 5%, 10%, 15% вместо 73%».

Ранее Коломойский в ходе телефонного разговора пожелал Зеленскому справиться с «тяжёлой ежедневной работой» на посту президента.

В декабре 2018 года заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Константин Ордов заявил в беседе с ФБА «Экономика сегодня», что украинским властям необходимо рефинансирование долгов.

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