В СНБО рассказали о позиции Зеленского по дефолту

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк рассказал, что глава государства Владимир Зеленский не рассматривает возможность объявления в стране дефолта после соответствующего заявления бизнесмена Игоря Коломойского.

«Я не думаю, что президент сейчас прислушивается к советам. У него есть сформированная команда людей, к которым он прислушивается. Подчёркиваю, есть позиция отдельных бизнесменов, позиция государства», — приводит его слова РИА Новости.

При этом глава СНБО уточнил, что цель государства заключается в защите интересов граждан Украины.

Ранее Данилюк заявил, что Киев продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом.

26 мая Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт по внешним долгам страны.