В СНБО рассказали о позиции Зеленского по дефолту
- Reuters
«Я не думаю, что президент сейчас прислушивается к советам. У него есть сформированная команда людей, к которым он прислушивается. Подчёркиваю, есть позиция отдельных бизнесменов, позиция государства», — приводит его слова РИА Новости.
При этом глава СНБО уточнил, что цель государства заключается в защите интересов граждан Украины.
Ранее Данилюк заявил, что Киев продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом.
26 мая Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт по внешним долгам страны.