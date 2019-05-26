«Освободиться от всех долговых обязательств»: Коломойский посоветовал Зеленскому объявить дефолт

Соединённые Штаты Америки и Евросоюз не заинтересованы в развитии Украины, а всего лишь используют её как повод «навредить России», заявил Игорь Коломойский, призвав их списать Киеву внешний долг. Украинский бизнесмен также посоветовал президенту Владимиру Зеленскому отказаться от предлагаемых МВФ условий и объявить дефолт. По его словам, это приемлемый вариант, который проходили Греция и Аргентина. Эксперты полагают, что такой шаг может сыграть на руку новым киевским властям, освободив их от всех долговых обязательств, прежде всего перед Россией, а также возложить «все грехи» на администрацию Петра Порошенко.

Новый президент Украины Владимир Зеленский должен отойти от условий выполнения программы жёсткой экономии Международного валютного фонда или объявить дефолт по внешнему долгу. С таким мнением в интервью Financial Times выступил украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

В качестве примера обоснованности такого действия он привёл Грецию. Олигарх также обратил внимание на неоднократные дефолты Аргентины. По его словам, «это нормально».

«По моему мнению, мы должны относиться к нашим кредиторам так же, как Греция. Это пример для Украины», — сказал Коломойский.

Он добавил, что одним из факторов победы Владимира Зеленского на президентских выборах стала усталость рядовых украинцев от реформ, требуемых МВФ.

Напомним, что в июле 2015 года Греция стала первым государством с развитой экономикой, которое не смогло осуществить платёж по займу (в размере около €1,6 млрд) в адрес МВФ. Напомним, что всемирный кредитор предоставлял стране средства в рамках программы помощи в борьбе с последствиями мирового финансового кризиса. В августе 2018-го власти Афин заявили о возврате к самостоятельному плаванию в глобальной экономике.

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В словах Игоря Коломойского видна оценка нынешнего экономического состояния Украины как страны, которая фактически не в состоянии выплачивать долги, указал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. По его словам, очень интересно, какая реакция будет у тех западных структур, которые давали Киеву деньги в долг.

«Такие заявления нанесут дополнительный урон Украине. Лично у меня сложилось мнение, что он нынешнему президенту Украины создаёт дополнительные проблемы. Если Украина будет продолжать ту экономическую политику, в частности, те взаимоотношения с Россией, которые выстраивались при Порошенко, то в конце концов Киев действительно придёт к дефолту», — указал сенатор в разговоре с RT.

Как считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, возможное объявление дефолта Киевом может не привести к негативу со стороны Запада, поскольку украинская сторона таким образом откажется от возвращения долгов Москве.

«В данной ситуации Украина полностью освободится от каких-либо долговых обязательств по отношению к кому бы то ни было — к МВФ или к РФ. При этом она, безусловно, испытает негатив в виде того, что её перестанут кредитовать на ближайшие 10—15 лет. Однако при условии договорённостей или наличии у МВФ двойных стандартов через некоторое время он может пойти на какие-то компромиссы с той же Украиной, а долги не будут возвращать только России», — считает собеседник RT.

«Украина используется для нанесения ущерба России»

Наряду с этим Коломойский призвал США и ЕС полностью списать внешний долг Украины из-за того бремени, который возложила на себя страна в противодействии РФ.

«Это ваша игра, ваша геополитика. Украина вам не важна. Вы хотите навредить России, а Украина только повод», — подчеркнул он.

Бизнесмен также выступил за то, что Зеленский должен быть независим в своих решениях на посту президента Украины. В частности, он указал, что для него 41-летний политик «не бизнес-партнёр и не экс-сотрудник», а владелец компании, у которой долгосрочное сотрудничество с его бизнес-структурой.

«Если Зеленский будет слушать (Запад. — RT) и не принимать собственных решений, он закончит как Порошенко. У него будут те же цифры на выборах — 5, 10, 15% вместо 73%», — пояснил бизнесмен.

Отметим, что в материале FT Коломойский указывается как «спорный олигархический сторонник» Зеленского. При этом, как отмечают авторы статьи, заявления 57-летнего олигарха могут вызвать тревогу у западных покровителей Киева несмотря на то, что новый президент обещал придерживаться условий финансовой помощи Украине в размере $3,9 млрд. В этой связи во вторник, 28 мая, Зеленский намерен встретиться с представителями миссии Международного валютного фонда.

Архивное фото. Львов, 2016 год. Женщина считает деньги

Reuters

© Gleb Garanich

«Дефолт позволит списать все грехи на предыдущую власть»

По мнению политолога и экономиста Александра Дудчака, новые украинские власти вполне могут воспользоваться предложением Коломойского, поскольку оно сыграет им на руку.

«Можно было бы аргументировать населению, почему они так поступают, это позволило бы списать все грехи на предыдущую власть. Это был бы интересный ход, он был бы выгоден новой власти. Но позволят ли те страны, которые помогали прийти к власти — почему и нет? Это просто страна переходит в состояние дефолта и усиления внешнего управления. Я думаю, что у них будут консультации с кредиторами, как поступить в этом случае и как это будет удобнее кредиторам, а не Украине», — заметил эксперт в беседе с RT.

В свою очередь, глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко негативно воспринял слова одного из богатейших людей Украины.

«Его цель — внести хаос, заявление абсурдное. Смысла объявлять дефолт никакого нет. Цель — создать напряжённость, под шумок проще проводить выборы. Таких заявлений у нас очень много, Коломойский здесь даже не оригинален», — пояснил аналитик в разговоре с RT.