Зеленский планирует провести встречу с миссией МВФ 28 мая

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Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с представителями миссии Международного валютного фонда (МВФ) во вторник, 28 мая.
Зеленский планирует провести встречу с миссией МВФ 28 мая
  • © Tarasov/ZUMAPRESS.com
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Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщили в пресс-службе лидера государства.

Ранее глава Нацбанка Украины Яков Смолий рассказал, что миссия проводит в Киеве консультации и переговоры по текущей экономической ситуации в стране.

21 мая миссия МВФ прибыла на Украину с первым обзорным визитом для пересмотра действующей программы. 

Бывший украинский премьер Николай Азаров в беседе с ФАН выразил сомнение, что миссия предоставит Украине финансовую поддержку.

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