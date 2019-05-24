Зеленский планирует провести встречу с миссией МВФ 28 мая

Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с представителями миссии Международного валютного фонда (МВФ) во вторник, 28 мая.

Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщили в пресс-службе лидера государства.

Ранее глава Нацбанка Украины Яков Смолий рассказал, что миссия проводит в Киеве консультации и переговоры по текущей экономической ситуации в стране.

21 мая миссия МВФ прибыла на Украину с первым обзорным визитом для пересмотра действующей программы.

Бывший украинский премьер Николай Азаров в беседе с ФАН выразил сомнение, что миссия предоставит Украине финансовую поддержку.