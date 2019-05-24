Зеленский планирует провести встречу с миссией МВФ 28 мая
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Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщили в пресс-службе лидера государства.
Ранее глава Нацбанка Украины Яков Смолий рассказал, что миссия проводит в Киеве консультации и переговоры по текущей экономической ситуации в стране.
21 мая миссия МВФ прибыла на Украину с первым обзорным визитом для пересмотра действующей программы.
Бывший украинский премьер Николай Азаров в беседе с ФАН выразил сомнение, что миссия предоставит Украине финансовую поддержку.