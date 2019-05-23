Всемирный банк призвал Киев продолжить сотрудничество с МВФ
- Reuters
Об этом сообщает УНИАН.
Вместе с этим она добавила, что Украине также важно сохранить сотрудничество с фондом в ближайшие три года, чтобы избежать экономического кризиса.
«МВФ является отличной защитой для сохранения макроэкономической стабильности в стране. Мы считаем критически важным продолжить сотрудничество с МВФ в ближайшие три года. Мы призываем нового президента сохранить это сотрудничество», — сказала она.
Также Кахконен отметила, что Всемирный банк не станет предоставлять поддержку бюджету Украины, если страна не останется в программе МВФ.
Ранее глава представительства Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли заявил, что сотрудничество украинских властей с МВФ является одним из условий получения украинской стороной второго транша макрофинансовой помощи от ЕС в объёме €500 млн.