В ЕС финпомощь Украине связывают с сотрудничеством Киева с МВФ

Короткая ссылка
Глава представительства Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли заявил, что сотрудничество украинских властей с Международным валютным фондом (МВФ) является одним из условий получения украинской стороной второго транша макрофинансовой помощи от ЕС в объёме €500 млн.
В ЕС финпомощь Украине связывают с сотрудничеством Киева с МВФ
  • Reuters

«МВФ — одно из условий. Украина должна находиться в программе с МВФ, чтобы получить нашу макрофинансовую поддержку», — цитирует его УНИАН.

Вместе с этим он добавил, что есть и другие условия, но диалог с украинскими властями относительно их выполнения продолжается.

Ранее украинское представительство МВФ опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.

21 мая представители МВФ начали свою работу на Украине в рамках первого обзорного визита для пересмотра действующей программы.

Бывший украинский премьер Николай Азаров в беседе с ФАН прокомментировал визит миссии фонда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить