В ЕС финпомощь Украине связывают с сотрудничеством Киева с МВФ

Глава представительства Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли заявил, что сотрудничество украинских властей с Международным валютным фондом (МВФ) является одним из условий получения украинской стороной второго транша макрофинансовой помощи от ЕС в объёме €500 млн.

«МВФ — одно из условий. Украина должна находиться в программе с МВФ, чтобы получить нашу макрофинансовую поддержку», — цитирует его УНИАН.

Вместе с этим он добавил, что есть и другие условия, но диалог с украинскими властями относительно их выполнения продолжается.

Ранее украинское представительство МВФ опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.

21 мая представители МВФ начали свою работу на Украине в рамках первого обзорного визита для пересмотра действующей программы.

Бывший украинский премьер Николай Азаров в беседе с ФАН прокомментировал визит миссии фонда.