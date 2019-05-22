В ЕС финпомощь Украине связывают с сотрудничеством Киева с МВФ
- Reuters
«МВФ — одно из условий. Украина должна находиться в программе с МВФ, чтобы получить нашу макрофинансовую поддержку», — цитирует его УНИАН.
Вместе с этим он добавил, что есть и другие условия, но диалог с украинскими властями относительно их выполнения продолжается.
Ранее украинское представительство МВФ опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.
21 мая представители МВФ начали свою работу на Украине в рамках первого обзорного визита для пересмотра действующей программы.
Бывший украинский премьер Николай Азаров в беседе с ФАН прокомментировал визит миссии фонда.