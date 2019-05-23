В набсовете НБУ заявили о необходимости инициации новой программы МВФ

Глава наблюдательного совета Национального банка Украины Богдан Данилишин заявил о необходимости инициации новой программы Международного валютного фонда (МВФ) для Киева.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Данилишина, которое он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Учитывая, что текущая программа с МВФ завершится в начале 2020 года, уже сейчас важно инициировать новую программу», — написал он.

Вместе с этим он отметил в своём посте, что НБУ пока не известна позиция новых властей Украины относительно продолжения сотрудничества с МВФ после завершения нынешней кредитной программы.

21 мая представители МВФ начали свою работу на Украине в рамках первого обзорного визита для пересмотра действующей программы.

Бывший украинский премьер Николай Азаров в беседе с ФАН прокомментировал визит миссии фонда.