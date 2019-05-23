В НБУ прояснили ситуацию с миссией МВФ на Украине

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Глава Нацбанка Украины Яков Смолий прояснил ситуацию с работой миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине.
В НБУ прояснили ситуацию с миссией МВФ на Украине
  • © National Bank Of Ukraine / Flickr

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Миссия МВФ сейчас находится в Киеве, проводятся консультации, переговоры. Обсуждается экономическая ситуация, которая сложилась на сегодня», — сказал он.

Вместе с этим Смолий указал, что, если появятся какие-либо новости по работе миссии, он сообщит об этом на своей странице в Twitter.

Глава НБУ также отказался уточнять дату завершения работы миссии МВФ на Украине, но отметил, что на следующей неделе эксперты фонда ещё будут находиться в стране.

21 мая представители МВФ начали свою работу на Украине в рамках первого обзорного визита для пересмотра действующей программы. Позднее в СМИ появилась информация, что миссия фонда досрочно покидает Украину, однако в МВФ её опровергли.

Ближе к вечеру 22 мая министр правительства Украины Александр Саенко вновь сообщил о завершении работы миссии фонда, после чего сделал противоположное заявление.

Бывший украинский премьер Николай Азаров в беседе с ФАН прокомментировал визит миссии фонда.

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