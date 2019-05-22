В Киеве сообщили о завершении работы миссии МВФ

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) прекратила работу в связи с изменением ситуации в стране, сообщил министр правительства Украины Александр Саенко.

«МВФ, учитывая... роспуск Верховной рады и несформированное новое правительство, прекратил миссию на Украине», — цитирует его Интерфакс-Украина.

Миссия МВФ начала работу на Украине 21 мая в рамках первого обзорного визита для пересмотра действующей программы сотрудничества со страной. Как предполагалось, миссия должна была проработать в стране в течение двух недель.

В СМИ в среду, 22 мая, появились сообщения о якобы досрочном сворачивании миссии. По некоторым данным, причиной стало решение украинского лидера Владимира Зеленского распустить Верховную раду.

Однако в представительстве МВФ, в свою очередь, заявили, что эксперты фонда продолжают работу в стране.

Бывший украинский премьер Николай Азаров в беседе с ФАН прокомментировал визит миссии фонда.