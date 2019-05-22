В Киеве сообщили о завершении работы миссии МВФ

Короткая ссылка
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) прекратила работу в связи с изменением ситуации в стране, сообщил министр правительства Украины Александр Саенко.
В Киеве сообщили о завершении работы миссии МВФ
  • Reuters

«МВФ, учитывая... роспуск Верховной рады и несформированное новое правительство, прекратил миссию на Украине», — цитирует его Интерфакс-Украина.

Миссия МВФ начала работу на Украине 21 мая в рамках первого обзорного визита для пересмотра действующей программы сотрудничества со страной. Как предполагалось, миссия должна была проработать в стране в течение двух недель

В СМИ в среду, 22 мая, появились сообщения о якобы досрочном сворачивании миссии. По некоторым данным, причиной стало решение украинского лидера Владимира Зеленского распустить Верховную раду.

Однако в представительстве МВФ, в свою очередь, заявили, что эксперты фонда продолжают работу в стране. 

Бывший украинский премьер Николай Азаров в беседе с ФАН прокомментировал визит миссии фонда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить