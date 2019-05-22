В Киеве прокомментировали ситуацию с миссией МВФ

Минфин Украины занимается вопросами сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), в настоящее время нет информации о прекращении работы миссии фонда в стране. Об этом заявил министр правительства Украины Александр Саенко.

Ранее Саенко сообщил о прекращении работы миссии МВФ в стране в связи с решением о роспуске Верховной рады.

«Они не остановили миссию... Сейчас информации, что они прекратили миссию и уехали, пока нет», — цитирует его Интерфакс-Украина.

Ранее в СМИ появилась информация о якобы досрочном сворачивании миссии. По некоторым данным, причиной стало решение президента Украины Владимира Зеленского распустить Верховную раду.

Однако позднее в представительстве МВФ заявили, что эксперты фонда продолжают работу в стране.