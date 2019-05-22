В Киеве прокомментировали ситуацию с миссией МВФ
- Reuters
Ранее Саенко сообщил о прекращении работы миссии МВФ в стране в связи с решением о роспуске Верховной рады.
«Они не остановили миссию... Сейчас информации, что они прекратили миссию и уехали, пока нет», — цитирует его Интерфакс-Украина.
Ранее в СМИ появилась информация о якобы досрочном сворачивании миссии. По некоторым данным, причиной стало решение президента Украины Владимира Зеленского распустить Верховную раду.
Однако позднее в представительстве МВФ заявили, что эксперты фонда продолжают работу в стране.