В Киеве прокомментировали ситуацию с миссией МВФ

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Минфин Украины занимается вопросами сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), в настоящее время нет информации о прекращении работы миссии фонда в стране. Об этом заявил министр правительства Украины Александр Саенко.
В Киеве прокомментировали ситуацию с миссией МВФ
  • Reuters

Ранее Саенко сообщил о прекращении работы миссии МВФ в стране в связи с решением о роспуске Верховной рады.

«Они не остановили миссию... Сейчас информации, что они прекратили миссию и уехали, пока нет», — цитирует его Интерфакс-Украина.

Ранее в СМИ появилась информация о якобы досрочном сворачивании миссии. По некоторым данным, причиной стало решение президента Украины Владимира Зеленского распустить Верховную раду.

Однако позднее в представительстве МВФ заявили, что эксперты фонда продолжают работу в стране. 

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