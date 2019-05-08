«Посылает сигнал»: Коломойский намерен вернуться на Украину после инаугурации Зеленского

Бизнесмен Игорь Коломойский собирается вернуться на Украину после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского. Олигарх сделал несколько заявлений, в частности призвал оставить Арсена Авакова на посту главы МВД Украины и предостерёг Киев от дальнейших отношений с Международным валютным фондом (МВФ), обвинив организацию в «превращении богатой страны в нищую». Источники RT в украинских политических кругах считают, что медийная активность помогает Коломойскому подчёркивать важность своей фигуры на политической арене.

Бизнесмен Игорь Коломойский заявил о намерении вернуться на Украину после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского.

«Жду официального объявления. Символ жду. Скажут, что вернулся при Порошенко, а не при Зеленском», — сказал предприниматель в интервью Bihus.info. Он отметил, что не хочет «улучшать статистику» Порошенко.

«Потому что скажут: сколько олигархов вернулись при Порошенко — Коломойский, один есть. Я хочу, чтобы счёт на табло изменился и записали моё возвращение Зеленскому», — пояснил свою позицию Коломойский. Он добавил, что не намерен мстить Порошенко или экс-главе Нацбанка Валерии Гонтарёвой.

Напомним, что весной 2015 года Коломойский покинул Украину. Год спустя украинское правительство национализировало «ПриватБанк» — крупнейший частный банк страны, совладельцем которого был Коломойский. Против руководства организации возбудили уголовное дело по обвинению в выводе накануне национализации около 19 млрд гривен. По словам бизнесмена, национализацию банка осуществил Порошенко вместе с экс-главой Нацбанка Валерией Гонтарёвой.

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Предприниматель выразил надежду, что при новом президенте ему будет проще отстаивать свои права, а чиновники «не будет звонить в суды и давать команду, выпускать Коломойского из страны или не выпускать».

«Я надеюсь, что администрация президента не будет руководить судебной ветвью власти, как и всеми другими ветвями власти типа парламента или правительства», — отметил предприниматель.

Он также рассказал о внутриполитической ситуации на Украине. По мнению Коломойского, члены украинского правительства не заслуживают положительной оценки, однако глава МВД Арсен Аваков должен сохранить свой пост.

«Я считаю, что это самый удачный и профессиональный министр за последние пять лет. И наименее скандальный. Я считаю, что он должен остаться — он стабилизирующий фактор. Что бы в стране ни происходило, он является фундаментом», — сказал Коломойский.

Представитель партии «Батькивщина» заявил в беседе с RT, что Игорь Коломойский хочет привлечь на свою сторону парламент.

«Он посылает сигнал Народному фронту, что готов оставить их представителя Арсена Авакова на его посту, похвалил секретаря СНБО Александра Турчинова. Коломойский даже раскритиковал работу фактического главы Министерства здравоохранения Ульяны Супрун, чтобы сделать приятное народным депутатам», — пояснил собеседник RT.

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© Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com

С его точки зрения, бизнесмен понимает, что Зеленскому, скорее всего, не дадут распустить парламент, в связи с чем придётся договариваться с депутатами.

Об украинской экономике

В интервью Коломойский высказал мнение, что Украине может потребоваться полная перезагрузка экономики по аналогии с 1917 годом, когда произошла масштабная национализация.

«Страна, возможно, потребует такой перезагрузки, как в 1917 году, и такое тоже возможно… Общая национализация — и поехали всё заново. Это может быть один из вариантов, но это не значит, что потом будет социализм», — высказал свою точку зрения олигарх.

Кроме того, Коломойский считает, что Международный валютный фонд «делает из Украины нищую страну».

«Над нами МВФ делает эксперимент — над живыми людьми, над нормальной страной. То есть делает из богатой страны нищую, как сделал из всех стран, в которых он был, довёл до ручки», — сказал олигарх.

В то же время политолог и экономист Александр Дудчак считает, что новая украинская власть будет вынуждена продолжать сотрудничество с МВФ, хотя для Украины это «убийственная политика».

«Предыдущая администрация Порошенко называла это «большим достижением Украины». Похоже, что Зеленский будет продолжать в том же духе, почему-то называя это «помощью», как принято называть кредит, сопровождаемый политическими требования», — сказал эксперт.

Победа над коррупцией и деолигархизация

Накануне избранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с еврокомиссаром по вопросам расширения ЕС Йоханнесом Ханом и обозначил основные направления своей предстоящей работы.

«Наш приоритет — не борьба с коррупцией, а победа над коррупцией. Демонополизация в энергетике, деолигархизация в СМИ», — сказал Зеленский.

Планы Зеленского по деолигархизации часто упоминают в контексте приписываемых избранному президенту связей с Игорем Коломойским. В частности, бизнесмен владеет медиахолдингом «1+1 Медиа», который транслировал сериал «Слуга народа» с Зеленским в главной роли.

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Сам Зеленский говорил, что у него были деловые отношения с олигархом, а Коломойский в новом интервью заявил, что не будет ничего просить у избранного президента.

Коломойский — влиятельная фигура на Украине в экономическом, политическом и идеологическом плане, отметил в беседе с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. По его словам, в информационном пространстве довольно часто звучала информация, что предприниматель Коломойский может иметь какие-то связи с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Он обладает серьёзными экономическими активами, которые влияют на внутриэкономическое развитие, он вовлечён во внутриполитические процессы, он также вовлечён в процессы формирования украинской идеологии. Можно уверенно констатировать, что мы (я имею в виду — сторонние наблюдатели) его присутствие во внутриполитической или внутриэкономической жизни страны будем чувствовать», — сказал Оленченко.

Игорь Коломойский фактически показывает, кто будет принимать решения в стране после смены власти, прокомментировал ситуацию источник RT в Радикальной партии.

«От окружения Зеленского практически не поступает никакой информации. Обо всём говорит олигарх, который находится на территории Израиля. Он фактически демонстрирует, что без его участия не будет ни одного важного назначения», — подчеркнул он.

Комментируя призыв Коломойского к перезагрузке экономики, Оленченко отметил, что восстановление потенциала и естественных связей следует лишь приветствовать.

«Если под «перезагрузкой» имеются в виду новый передел собственности и новые потрясения, то вряд ли это увлечёт украинский бизнес и украинское население», — сказал эксперт.

Дудчак высказал предположение, что Коломойский намерен принять участие в новом переделе Украины.

«Вполне Коломойский при новой власти может вернуться — ради этого всё и делалось. Грядёт очередной передел Украины. И, конечно, Коломойский никак не может остаться от этого в стороне. Ещё и Аваков ему может помочь в этом деле», — сказал RT эксперт.

Украинская политическая система выстроена таким образом, что глава государства вынужден контактировать с разными олигархическими группами, чтобы удержаться у власти. Такую точку зрения в беседе с RT высказал политолог Иван Мезюхо.

«В руках олигархов — серьёзные медиаресурсы, и кто бы что ни говорил, но украинское общество всё ещё очень сильно зависит от телевизора, который преимущественно находится под контролем олигархических группировок», — сказал эксперт.