Порошенко обсудил с Лагард ситуацию вокруг «ПриватБанка»

Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что обсудил ситуацию вокруг «ПриватБанка» с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.

«Ситуация вокруг судебных процессов на Украине с целью денационализации «ПриватБанка» может поставить под угрозу финансовую стабильность государства. Об этом сегодня говорил с директором-распорядителем МВФ Лагард», — написал Порошенко в Twitter.

В апреле Порошенко в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Майком Помпео обсудил ситуацию с «ПриватБанком».

21 апреля сообщалось, что Печерский районный суд Киева вынес решение в пользу предпринимателя Игоря Коломойского, признав недействительным договор о его личном поручительстве по кредитам рефинансирования, которые были выданы «ПриватБанку» до вхождения государства в его капитал.