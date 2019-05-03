Порошенко обсудил с Лагард ситуацию вокруг «ПриватБанка»

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Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что обсудил ситуацию вокруг «ПриватБанка» с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.
Порошенко обсудил с Лагард ситуацию вокруг «ПриватБанка»
  • Reuters

«Ситуация вокруг судебных процессов на Украине с целью денационализации «ПриватБанка» может поставить под угрозу финансовую стабильность государства. Об этом сегодня говорил с директором-распорядителем МВФ Лагард», — написал Порошенко в Twitter.

В апреле Порошенко в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Майком Помпео обсудил ситуацию с «ПриватБанком»

21 апреля сообщалось, что Печерский районный суд Киева вынес решение в пользу предпринимателя Игоря Коломойского, признав недействительным договор о его личном поручительстве по кредитам рефинансирования, которые были выданы «ПриватБанку» до вхождения государства в его капитал.

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