Порошенко и Помпео обсудили ситуацию с «ПриватБанком»
«Собеседники обсудили угрозы ренационализации «ПриватБанка» и необходимость сохранения макрофинансовой стабильности Украины», — указано в сообщении.
Также Помпео заверил украинского президента в том, что Вашингтон «и впредь будет оставаться бок о бок с Украиной в деле восстановления её суверенитета и территориальной целостности».
При этом Порошенко призвал Вашингтон «к более активным усилиям» в поддержке Киева, в том числе в вопросе освобождения украинских заключённых в России.
«Майкл Помпео пожелал успехов Петру Порошенко во время второго тура президентских выборов», — заявили в пресс-службе.
Ранее Порошенко созвал совещание Совета национальной безопасности и обороны Украины в связи с рисками и угрозами вокруг ситуации с «ПриватБанком».