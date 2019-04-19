Порошенко и Помпео обсудили ситуацию с «ПриватБанком»

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Президент Украины Пётр Порошенко в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Майком Помпео обсудил ситуацию с «ПриватБанком». Об этом информирует пресс-служба украинского лидера.

«Собеседники обсудили угрозы ренационализации «ПриватБанка» и необходимость сохранения макрофинансовой стабильности Украины», — указано в сообщении.

Также Помпео заверил украинского президента в том, что Вашингтон «и впредь будет оставаться бок о бок с Украиной в деле восстановления её суверенитета и территориальной целостности».

При этом Порошенко призвал Вашингтон «к более активным усилиям» в поддержке Киева, в том числе в вопросе освобождения украинских заключённых в России. 

«Майкл Помпео пожелал успехов Петру Порошенко во время второго тура президентских выборов», — заявили в пресс-службе.

Ранее Порошенко созвал совещание Совета национальной безопасности и обороны Украины в связи с рисками и угрозами вокруг ситуации с «ПриватБанком».

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