Порошенко созвал совещание СНБО из-за ситуации с «ПриватБанком»

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Президент Украины Пётр Порошенко созвал совещание Совета национальной безопасности и обороны в связи с рисками и угрозами вокруг ситуации с «ПриватБанком». Об этом украинский лидер написал в Twitter.
Порошенко созвал совещание СНБО из-за ситуации с «ПриватБанком»
  • Reuters

«Созвал совещание в СНБО относительно рисков и угроз в связи с ситуацией, сложившейся с «ПриватБанком». Начало в 21:00», — заявил Порошенко.

Ранее Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию «ПриватБанка». Пётр Порошенко заявил, что в стране может произойти дефолт из-за возвращения данного финансового учреждения предпринимателю Игорю Коломойскому.

18 декабря 2016 года кабинет министров принял решение национализировать украинский «ПриватБанк».

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