Порошенко созвал совещание СНБО из-за ситуации с «ПриватБанком»
- Reuters
«Созвал совещание в СНБО относительно рисков и угроз в связи с ситуацией, сложившейся с «ПриватБанком». Начало в 21:00», — заявил Порошенко.
Скликав нараду в РНБО щодо ризиків та загроз у зв'язку з ситуацією, що склалася з Приватбанком. Початок о 21.00— Петро Порошенко (@poroshenko) 18 апреля 2019 г.
Ранее Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию «ПриватБанка». Пётр Порошенко заявил, что в стране может произойти дефолт из-за возвращения данного финансового учреждения предпринимателю Игорю Коломойскому.
18 декабря 2016 года кабинет министров принял решение национализировать украинский «ПриватБанк».