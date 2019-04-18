Порошенко созвал совещание СНБО из-за ситуации с «ПриватБанком»

Президент Украины Пётр Порошенко созвал совещание Совета национальной безопасности и обороны в связи с рисками и угрозами вокруг ситуации с «ПриватБанком». Об этом украинский лидер написал в Twitter.

«Созвал совещание в СНБО относительно рисков и угроз в связи с ситуацией, сложившейся с «ПриватБанком». Начало в 21:00», — заявил Порошенко.

Скликав нараду в РНБО щодо ризиків та загроз у зв'язку з ситуацією, що склалася з Приватбанком. Початок о 21.00 — Петро Порошенко (@poroshenko) 18 апреля 2019 г.

Ранее Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию «ПриватБанка». Пётр Порошенко заявил, что в стране может произойти дефолт из-за возвращения данного финансового учреждения предпринимателю Игорю Коломойскому.

18 декабря 2016 года кабинет министров принял решение национализировать украинский «ПриватБанк».