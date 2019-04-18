Порошенко рассказал о возможности дефолта из-за возвращения «ПриватБанка» Коломойскому

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Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в стране может произойти дефолт из-за возвращения «ПриватБанка» предпринимателю Игорю Коломойскому.
Порошенко рассказал о возможности дефолта из-за возвращения «ПриватБанка» Коломойскому
  • © Василий Батанов
  • РИА Новости

Об этом он заявил в срочном обращении к народу, которое транслировало украинское телевидение.

«Подобная авантюра угрожает потерей денег десятками миллионов клиентов, а стране в целом — дефолтом и новым экономическим кризисом», — цитируют его «Украинские новости».

Порошенко добавил, что поддерживает решение правительства и НБУ об обжаловании решения вернуть банк Коломойскому.

Ранее Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию «ПриватБанка». 

18 декабря 2016 года кабинет министров принял решение национализировать украинский «ПриватБанк».

В апреле 2017 года сообщалось, что перед национализацией в финансовом учреждении были проведены мошеннические операции на $593 млн.

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