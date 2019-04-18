Порошенко рассказал о возможности дефолта из-за возвращения «ПриватБанка» Коломойскому
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- РИА Новости
Об этом он заявил в срочном обращении к народу, которое транслировало украинское телевидение.
«Подобная авантюра угрожает потерей денег десятками миллионов клиентов, а стране в целом — дефолтом и новым экономическим кризисом», — цитируют его «Украинские новости».
Порошенко добавил, что поддерживает решение правительства и НБУ об обжаловании решения вернуть банк Коломойскому.
Ранее Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию «ПриватБанка».
18 декабря 2016 года кабинет министров принял решение национализировать украинский «ПриватБанк».
В апреле 2017 года сообщалось, что перед национализацией в финансовом учреждении были проведены мошеннические операции на $593 млн.