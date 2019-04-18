Киевский суд признал незаконной национализацию «ПриватБанка»

Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию «ПриватБанка». Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным агентства, основанием для принятия судом такого решения стала в том числе недоказанность ответчиками наличия определённых законом оснований для отнесения «ПриватБанка» к категории неплатёжеспособных.

18 декабря 2016 года кабинет министров принял решение национализировать украинский «ПриватБанк».

В апреле 2017 года сообщалось, что перед национализацией в финансовом учреждении были проведены мошеннические операции на $593 млн.