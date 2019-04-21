Суд отменил личные поручительства Коломойского по кредитам «ПриватБанка»

Печерский районный суд Киева вынес новое решение в пользу предпринимателя Игоря Коломойского, признав недействительным договор о его личном поручительстве по кредитам рефинансирования, которые были выданы «ПриватБанку» до вхождения государства в его капитал.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального банка Украины (НБУ). «Национальный банк обеспокоен результатам рассмотрения судебных дел в судах первой инстанции, ведь это решение уже третье не на пользу государства за последние три дня», — отмечается в заявлении регулятора. НБУ собирается обжаловать вынесенное решение.



Ранее Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию «ПриватБанка». 18 декабря 2016 года кабинет министров принял решение национализировать украинский «ПриватБанк». Постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Йоста Люнгман прокомментировал ситуацию с финансовым учреждением.