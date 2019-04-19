В МВФ прокомментировали ситуацию с «ПриватБанком»

Постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Йоста Люнгман прокомментировал ситуацию с «ПриватБанком».

«В 2016 году международные партнёры Украины поддержали решение правительства и Национального банка Украины (НБУ) национализировать «ПриватБанк», поскольку это был единственный эффективный способ защитить вкладчиков банка — украинских физических и юридических лиц — и стабильность финансовой системы», — цитирует заявление Люнгмана РИА Новости.

Представитель МВФ добавил, что международные партнёры Украины пристально следят за ситуацией.

Ранее Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию «ПриватБанка».

18 декабря 2016 года кабинет министров принял решение национализировать украинский «ПриватБанк».