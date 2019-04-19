В МВФ прокомментировали ситуацию с «ПриватБанком»

Короткая ссылка
Постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Йоста Люнгман прокомментировал ситуацию с «ПриватБанком».
В МВФ прокомментировали ситуацию с «ПриватБанком»
  • Reuters

«В 2016 году международные партнёры Украины поддержали решение правительства и Национального банка Украины (НБУ) национализировать «ПриватБанк», поскольку это был единственный эффективный способ защитить вкладчиков банка — украинских физических и юридических лиц — и стабильность финансовой системы», — цитирует заявление Люнгмана РИА Новости.

Представитель МВФ добавил, что международные партнёры Украины пристально следят за ситуацией.

Ранее Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию «ПриватБанка».

18 декабря 2016 года кабинет министров принял решение национализировать украинский «ПриватБанк».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить