Порошенко поручил МИД информировать международных партнёров о ситуации с «Приватбанком»

Украинский лидер Пётр Порошенко сообщил, что поручил министерству иностранных дел Украины информировать международных партнёров о ситуации с «Приватбанком».

«Министерству иностранных дел — скоординировать это на уровне администрации президента и обеспечить своевременное информирование наших международных партнёров… в том числе и относительно мотивации бывших акционеров и их политических представителей по шагам для дестабилизации политической ситуации в нашем государстве», — цитирует РИА Новости Порошенко.

По его словам, внешнеполитическому ведомству необходимо проинформировать Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Международный валютный фонд, Всемирный банк и представителей стран G7.

Ранее Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию «ПриватБанка».

18 декабря 2016 года кабинет министров принял решение национализировать украинский «ПриватБанк».