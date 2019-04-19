Порошенко поручил МИД информировать международных партнёров о ситуации с «Приватбанком»

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Украинский лидер Пётр Порошенко сообщил, что поручил министерству иностранных дел Украины информировать международных партнёров о ситуации с «Приватбанком».

«Министерству иностранных дел — скоординировать это на уровне администрации президента и обеспечить своевременное информирование наших международных партнёров… в том числе и относительно мотивации бывших акционеров и их политических представителей по шагам для дестабилизации политической ситуации в нашем государстве», — цитирует РИА Новости Порошенко.

По его словам, внешнеполитическому ведомству необходимо проинформировать Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Международный валютный фонд, Всемирный банк и представителей стран G7.

Ранее Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию «ПриватБанка».

18 декабря 2016 года кабинет министров принял решение национализировать украинский «ПриватБанк».

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