Коломойский рассказал, что болеет за Зеленского

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, в адрес которого поступают обвинения в покровительстве избранному главе государства Владимиру Зеленскому, в интервью Bigus.info рассказал, что он и министр внутренних дел страны Арсен Аваков болеют за шоумена.

«Мы с Аваковым всё время общаемся... Мы считаем, что это общая победа... У нас нет партнёрства по поводу выбора Зеленского, у нас есть фан-клуб Зеленского. Мы болеем за Зеленского», — пояснил он.

Также предприниматель уточнил, что вместе с главой МВД Украины он «болел за Юлю (Юлию Тимошенко. — RT) и против Пети (Петра Порошенко. — RT)».

Кроме того, Коломойский добавил, что в будущем не намерен обращаться за помощью к Зеленскому, так как он «самодостаточной человек», ему «ничего ни от кого не надо».

Ранее Юрий Костюк, представитель штаба избранного президента Владимира Зеленского, пообещал, что церемония инаугурации пройдёт в формате, которого в стране ещё не было.