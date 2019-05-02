Коломойский рассказал, что болеет за Зеленского

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Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, в адрес которого поступают обвинения в покровительстве избранному главе государства Владимиру Зеленскому, в интервью Bigus.info рассказал, что он и министр внутренних дел страны Арсен Аваков болеют за шоумена.
Коломойский рассказал, что болеет за Зеленского
  • РИА Новости

«Мы с Аваковым всё время общаемся... Мы считаем, что это общая победа... У нас нет партнёрства по поводу выбора Зеленского, у нас есть фан-клуб Зеленского. Мы болеем за Зеленского», — пояснил он. 

Также предприниматель уточнил, что вместе с главой МВД Украины он «болел за Юлю (Юлию Тимошенко. — RT) и против Пети (Петра Порошенко. — RT)».

Кроме того, Коломойский добавил, что в будущем не намерен обращаться за помощью к Зеленскому, так как он «самодостаточной человек», ему «ничего ни от кого не надо».

Ранее Юрий Костюк, представитель штаба избранного президента Владимира Зеленского, пообещал, что церемония инаугурации пройдёт в формате, которого в стране ещё не было.

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