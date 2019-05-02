Коломойский назвал причину убыли населения Украины

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Украинский предприниматель Игорь Коломойский в интервью Bigus.info назвал причину сокращения численности населения страны за пять лет.
Коломойский назвал причину убыли населения Украины
  • Reuters

По его словам, в декабре 2013 года в стране проживало 45 млн человек, а уже в апреле 2019 года — 32 млн.

«Революция — это всегда плохо... Это плохо, потому что итоги — минус 13 млн населения. Минус Крым, минус Донбасс», — пояснил он.

При этом, по мнению Коломойского, в сложившейся на Украине ситуации виноваты в том числе «(экс-президент страны Виктор. — RT) Янукович, Россия, гражданская война и ненависть друг к другу».

Ранее советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по безопасности и обороне Иван Апаршин заявил, что вопрос «возвращения Донбасса» может быть решён в течение пяти лет.

Кроме того, в марте Зеленский рассказал, при каком условии, по его мнению, Крым может вернуться в состав Украины.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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