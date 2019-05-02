В штабе Зеленского назвали примерные сроки «возвращения Донбасса»

Советник избранного президента Украины по обороне Иван Апаршин заявил, что вопрос «возвращения Донбасса» может быть решён в течение пяти лет.

«Относительно возвращения Крыма и Донбасса. Если на сегодняшний день Донбасс — это перспектива на пять лет, то территория Крыма — это перспектива более отдалённая», — сказал он в беседе с «Апострофом».

При этом Апаршин добавил, что не видит возможности «вернуть территории военным путём» и никому не советовал бы рассматривать такой вариант.

«Потери будут огромными. На сегодняшний день это уже упущенный шанс 2014 года», — пояснил он.

Ранее Апаршин заявил о готовности Киева «нанести удар там», где его не ожидают.

Также представитель штаба избранного украинского президента Владимира Зеленского не исключил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти, если Киев согласится на предложенные Россией действия.