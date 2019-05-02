В штабе Зеленского назвали примерные сроки «возвращения Донбасса»

Короткая ссылка
Советник избранного президента Украины по обороне Иван Апаршин заявил, что вопрос «возвращения Донбасса» может быть решён в течение пяти лет.
В штабе Зеленского назвали примерные сроки «возвращения Донбасса»
  • РИА Новости

«Относительно возвращения Крыма и Донбасса. Если на сегодняшний день Донбасс — это перспектива на пять лет, то территория Крыма — это перспектива более отдалённая», — сказал он в беседе с «Апострофом».

При этом Апаршин добавил, что не видит возможности «вернуть территории военным путём» и никому не советовал бы рассматривать такой вариант.

«Потери будут огромными. На сегодняшний день это уже упущенный шанс 2014 года», — пояснил он.

Ранее Апаршин заявил о готовности Киева «нанести удар там», где его не ожидают.

Также представитель штаба избранного украинского президента Владимира Зеленского не исключил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти, если Киев согласится на предложенные Россией действия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить