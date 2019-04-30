В команде Зеленского противникам Украины пригрозили неожиданным ударом

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Иван Апаршин, советник победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны, заявил о готовности Киева «нанести удар там», где его не ожидают.
В команде Зеленского противникам Украины пригрозили неожиданным ударом
  • Reuters
  • © Valentyn Ogirenko

«Если, не дай Бог, в вашей глупой голове созреет какой-то план, я найду возможность вам ответить, и я это сделаю нестандартными путями. У меня есть варианты», — сказал он в ходе интервью изданию «Апостроф».

Апаршин добавил, что до вступления Украины в НАТО он намерен повышать уровень боеспособности страны и вкладывать средства в силы специальных операций.

«Я буду держать войска в постоянной готовности. У нас нет другого выхода — нам необходимо принять решение о коллективной безопасности», — подчеркнул он.

Ранее СМИ сообщили о содержании «военной доктрины» Зеленского. Как отмечалось, документ журналистам якобы передал Апаршин.

При этом Зеленский заявлял, что выступает за сохранение курса Украины на вступление в НАТО и ЕС. После подсчёта итогов голосования на Украине генсек НАТО Йенс Столтенберг поговорил по телефону с Зеленским и пригласил его в штаб альянса.

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