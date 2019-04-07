Зеленский выступил за сохранение курса Украины на вступление в НАТО и ЕС

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский высказался за сохранение курса страны в НАТО и Евросоюз.

«Курс евроинтеграции, курс в Европу Украина давным-давно выбрала, и никто не собирается менять этот курс», — цитирует его Интерфакс-Украина.

При этом Зеленский уверен, что определяться с курсом на вступление НАТО нужно только путём референдума.

«Мы должны людям объяснить, что это, что это не какой-то аллигатор, который хочет проглотить нас, Украину, что это действительно безопасность страны», — сказал он.

Ранее советник штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что шоумен предлагает проведение референдума перед решением вопроса о вступлении Украины в НАТО и Европейский союз, чтобы никто не смог пересмотреть данное решение после смены власти.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Зеленского.