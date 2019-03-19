Экс-депутат Рады прокомментировал популярность Зеленского на Украине

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал результаты опроса, согласно которому кандидат в президенты Украины, представитель партии «Слуга народа» Владимир Зеленский стал абсолютным лидером президентской гонки на Украине.

«Фактически это протестный электорат, который путём голосования за Зеленского пытается выразить свой протест и невосприятие той системы, которая выстроилась на Украине за годы независимости», — заявил Килинкаров.

По его словам, из-за отсутствия графы «Против всех» Зеленский аккумулирует весь протестный неустойчивый электорат.

Кроме того, экс-депутат отметил, что в настоящее время неуспех его конкурентов связан с их политическим шлейфом.

Ранее профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта прокомментировал RT популярность Зеленского на Украине.

Newinform сообщал, что бывший участник команды КВН Донецкого политехнического института Сергей Сивохо прокомментировал подачу Зеленским документов в Центральную избирательную комиссию.