Эксперт объяснил популярность Зеленского на Украине

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта прокомментировал RT результаты опроса, согласно которому кандидат в президенты Украины, представитель партии «Слуга народа» Владимир Зеленский стал абсолютным лидером президентской гонки на Украине.

«Я думаю, что здесь несколько причин. Большинство других кандидатов уже давно известны и себя дискредитировали своей предыдущей деятельностью. Дело в том, что основные участники теряют голоса, и они идут Зеленскому, но часть людей ещё не определилась. Победа Зеленского пока не очевидна. Кроме того, могут быть какие-то вбросы. Всегда существуют некие карты, которые выкладываются на стол. Мы о Зеленском ещё много чего услышим», — полагает Почта.

Он предположил, что популярность Зеленского ещё можно объяснить нерадикальными взглядами кандидата.

«У него нет каких-то радикальных взглядов, которые бы пугали население. У него и программы нет, но его сдержанность менее пугает избирателей, чем воинственные заявления Порошенко, Тимошенко. Были в истории разных стран ситуации, когда к власти приходил человек из искусства, шоу-бизнеса», — отметил эксперт.

По словам Почты, часть избирателей прекрасно понимают, что от руководителей Украины зависит не очень многое.

«Украина сидит на кредитной игле МВФ, и задача нового президента — не ухудшить ситуацию, а к Порошенко и Тимошенко отношение соответствующее», — заключил Почта.

Ранее стало известно, что кандидат в президенты Украины, представитель партии «Слуга народа» Владимир Зеленский возглавил избирательную гонку по итогам опроса, который был проведён всеукраинской общественной организацией «Передовые правовые инициативы».

На президентских выборах 31 марта отдать свой голос за кандидатуру Зеленского готовы 34% украинцев.