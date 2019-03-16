В предвыборном штабе Зеленского заявили о намерении власти отпугнуть молодёжь от выборов

Дмитрий Разумков, являющийся спикером предвыборного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, заявил, что действующая украинская власть намерена отпугнуть молодёжь от выборов.

Как он сказал изданию «Апостроф», власти намерены применить различные подходы, чтобы реализовать данный план.

В частности, по его словам, в интернете распространяется информация, что на участках для голосования будут ловить тех, кто уклоняется от военной службы.

«По нашей информации, также будут создавать очереди бабушки: такие себе бабушки-мигранты, которые будут идти в конец очереди, чтобы молодёжь не выстаивала», — сказал Разумков.

Он отметил, что подобные действия властей можно рассматривать как «фальсификацию выборов».

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал, что в Киеве, Одессе, Киевской, Харьковской и Одесской областях были зафиксированы случаи подкупа избирателей.