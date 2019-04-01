Зеленский предлагает референдум перед вступлением Украины в ЕС и НАТО

Советник штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что шоумен предлагает проведение референдума перед решением вопроса о вступлении Украины в НАТО и Европейский союз, чтобы никто не смог пересмотреть данное решение после смены власти.

«Это будет решение украинского народа, которое будет оспорить очень-очень трудно. В отличие от наших оппонентов, мы не делаем это в рамках избирательной кампании, не пытаемся попиариться, внося изменения в Конституцию, которые даже на полшага не приближают Украину к вступлению в НАТО и ЕС», — приводит Интерфакс слова Разумкова.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что у него есть чёткий план движения Украины в Европейский союз и НАТО.

Первый тур выборов украинского президента состоялся в воскресенье, 31 марта. Зеленский лидирует — после обработки 80,20% протоколов он набирает 30,40% голосов, Порошенко получает 16,03%. Оба кандидата на данный момент проходят во второй тур выборов.