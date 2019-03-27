Порошенко заявил о наличии чёткого плана движения Украины в ЕС и НАТО

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Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что у него есть чёткий план движения Украины в Европейский союз и НАТО.

Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Сегодня больше половины украинцев поддерживают наше движение в НАТО и более двух третей поддерживают наше вступление в ЕС. Мы имеем чёткий план, который рассчитан по месяцам. И остановить это движение вперёд я не дам», — цитирует его Укринформ.

Ранее кандидат в президенты Украины от фракции «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» Александр Вилкул заявил, что нынешние власти ведут страну в Европу, но только в «тёмную Европу 30-х годов прошлого столетия».

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