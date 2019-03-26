Вилкул заявил, что Украину ведут в «тёмную Европу» прошлого столетия

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Кандидат в президенты Украины от фракции «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» Александр Вилкул заявил, что нынешние власти ведут в страну в Европу, но только в «тёмную Европу 30-х годов прошлого столетия».

Об этом он сказал в эфире «НАШ.МАКСІ-ТВ».

«Вот эти европейские интеллектуалы, типа Парубия (спикер парламента Украины. — RT), каждый день говорят нам: «Украина — цэ Европа». Но тот вариант Европы, в который они нас тянут — это тёмная Европа 30-х годов прошлого столетия, которая больше на фашистскую Германию похожа. Это не современная Европа», — указал он.

7 февраля депутаты Верховной рады проголосовали за внесение в Конституцию страны изменений, закрепляющих курс Украины на вступление в ЕС и НАТО.

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