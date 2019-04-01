Зеленский лидирует на выборах президента Украины после обработки 80% протоколов

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Актёр и шоумен Владимир Зеленский лидирует в первом туре выборов президента Украины — после обработки 80,20% протоколов он набирает 30,40% голосов, действующий глава страны Пётр Порошенко получает 16,03%. Оба кандидата на данный момент проходят во второй тур выборов.
Зеленский лидирует на выборах президента Украины после обработки 80% протоколов
  • РИА Новости

Эти данные предоставлены Центральной избирательной комиссией Украины.

Третье место — у лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко с 13,24% голосов. Четвёртое место — у кандидата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко (11,55%).

Остальные кандидаты набирают не более 7,03% голосов.

По итогам обработки 70% протоколов Зеленский набирал 30,45% голосов, Порошенко — 16,19%.

Первый тур выборов украинского президента состоялся в воскресенье, 31 марта. По данным ЦИК, итоговая явка составила 63,52%.

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