Зеленский лидирует на выборах президента Украины после обработки 80% протоколов

Актёр и шоумен Владимир Зеленский лидирует в первом туре выборов президента Украины — после обработки 80,20% протоколов он набирает 30,40% голосов, действующий глава страны Пётр Порошенко получает 16,03%. Оба кандидата на данный момент проходят во второй тур выборов.

РИА Новости

Эти данные предоставлены Центральной избирательной комиссией Украины. Третье место — у лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко с 13,24% голосов. Четвёртое место — у кандидата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко (11,55%). Остальные кандидаты набирают не более 7,03% голосов. По итогам обработки 70% протоколов Зеленский набирал 30,45% голосов, Порошенко — 16,19%. Первый тур выборов украинского президента состоялся в воскресенье, 31 марта. По данным ЦИК, итоговая явка составила 63,52%.