Зеленский лидирует на выборах президента Украины после обработки 80% протоколов
- РИА Новости
Эти данные предоставлены Центральной избирательной комиссией Украины.
Третье место — у лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко с 13,24% голосов. Четвёртое место — у кандидата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко (11,55%).
Остальные кандидаты набирают не более 7,03% голосов.
По итогам обработки 70% протоколов Зеленский набирал 30,45% голосов, Порошенко — 16,19%.
Первый тур выборов украинского президента состоялся в воскресенье, 31 марта. По данным ЦИК, итоговая явка составила 63,52%.