Зеленский лидирует на выборах президента Украины после обработки 60% протоколов
- РИА Новости
Соответствующие данные предоставлены ЦИК Украины.
Таким образом, Зеленский и Порошенко на текущий момент проходят во второй тур выборов.
На третьем месте расположилась лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с 13,08% голосов. Следом идёт кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко (11,58%).
Другие кандидаты набирают менее 8% голосов.
По итогам обработки 50% протоколов Зеленский набирал 30,20% голосов, Порошенко — 16,64%.
Первый тур президентских выборов 2019 года на Украине состоялся 31 марта. По данным ЦИК, итоговая явка по стране составила 63,52%.