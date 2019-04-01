Зеленский лидирует на выборах президента Украины после обработки 60% протоколов

Шоумен Владимир Зеленский после обработки 60,28% протоколов набирает 30,36% голосов на выборах президента Украины, действующий глава государства Пётр Порошенко — 16,40%.

Соответствующие данные предоставлены ЦИК Украины.

Таким образом, Зеленский и Порошенко на текущий момент проходят во второй тур выборов.

На третьем месте расположилась лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с 13,08% голосов. Следом идёт кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко (11,58%).

Другие кандидаты набирают менее 8% голосов.

По итогам обработки 50% протоколов Зеленский набирал 30,20% голосов, Порошенко — 16,64%.

Первый тур президентских выборов 2019 года на Украине состоялся 31 марта. По данным ЦИК, итоговая явка по стране составила 63,52%.