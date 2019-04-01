Зеленский лидирует на выборах президента Украины после обработки 50% протоколов
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Данные предоставлены Центральной избирательной комиссией Украины.
Третье место занимает лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с 13,08% голосов. Следом идёт кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко (11,53%).
По итогам обработки 40% протоколов Зеленский набирал 30,22% голосов, Порошенко — 16,65%.
31 марта на Украине состоялся первый тур президентских выборов. По данным ЦИК, итоговая явка составила 63,52%.