Зеленский лидирует на выборах президента Украины после обработки 50% протоколов

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RT
Шоумен Владимир Зеленский после обработки 50,18% протоколов набирает 30,20% голосов на выборах президента Украины, действующий глава государства Пётр Порошенко — 16,64%. Таким образом, они оба на текущий момент проходят во второй тур выборов.
Зеленский лидирует на выборах президента Украины после обработки 50% протоколов
  • Reuters
  • © Valentyn Ogirenko

Данные предоставлены Центральной избирательной комиссией Украины.

Третье место занимает лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с 13,08% голосов. Следом идёт кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко (11,53%).

По итогам обработки 40% протоколов Зеленский набирал 30,22% голосов, Порошенко — 16,65%.

31 марта на Украине состоялся первый тур президентских выборов. По данным ЦИК, итоговая явка составила 63,52%.

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