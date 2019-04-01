Зеленский лидирует на выборах президента Украины после обработки 25% протоколов

Шоумен Владимир Зеленский лидирует на выборах президента Украины, набирая 30,04% голосов по итогам обработки 25,68% протоколов. Соответствующие данные предоставлены ЦИК Украины.

Отмечается, что следом за Зеленским идёт действующий президент Украины Пётр Порошенко, его поддержали 16,81% избирателей.

На третьем месте лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко» с 13,29% голосов.

По итогам обработки 10% протоколов Зеленский набирал 29,66% голосов.

31 марта на Украине прошёл первый тур президентских выборов. По данным ЦИК страны, явка на выборах составила 63,48%.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию.