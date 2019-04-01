Зеленский лидирует на выборах президента Украины после обработки 25% протоколов

Короткая ссылка
Шоумен Владимир Зеленский лидирует на выборах президента Украины, набирая 30,04% голосов по итогам обработки 25,68% протоколов. Соответствующие данные предоставлены ЦИК Украины.

Отмечается, что следом за Зеленским идёт действующий президент Украины Пётр Порошенко, его поддержали 16,81% избирателей.

На третьем месте лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко» с 13,29% голосов.

По итогам обработки 10% протоколов Зеленский набирал 29,66% голосов.

31 марта на Украине прошёл первый тур президентских выборов. По данным ЦИК страны, явка на выборах составила 63,48%

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить