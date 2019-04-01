Зеленский лидирует на выборах президента Украины после обработки 25% протоколов
Отмечается, что следом за Зеленским идёт действующий президент Украины Пётр Порошенко, его поддержали 16,81% избирателей.
На третьем месте лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко» с 13,29% голосов.
По итогам обработки 10% протоколов Зеленский набирал 29,66% голосов.
31 марта на Украине прошёл первый тур президентских выборов. По данным ЦИК страны, явка на выборах составила 63,48%.
RT вёл текстовую онлайн-трансляцию.