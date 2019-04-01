Итоговая явка на выборах президента Украины составила 63,52%

Итоговая явка избирателей в первом туре президентских выборов на Украине составила 63,52% по результатам обработки данных со всех округов.

Соответствующую информацию по активности избирателей опубликовала Центральная избирательная комиссия (ЦИК) страны.

Наиболее высокая явка зафиксирована в Волынской и Львовской областях, а также в Киеве.

Ранее стало известно, что шоумен Владимир Зеленский лидирует на выборах президента Украины, набирая 30,04% голосов по итогам обработки 25,68% протоколов.

31 марта на Украине прошёл первый тур президентских выборов.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию.