Зеленский лидирует на выборах президента Украины после подсчёта 40% протоколов

Шоумен Владимир Зеленский после подсчёта 40,09% протоколов набирает 30,22% голосов на выборах президента Украины, действующий глава государства Пётр Порошенко — 16,65%.

Соответствующие данные предоставлены ЦИК Украины.

На третьем месте лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко» с 13,13% голосов. Следом идёт кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко (11,48%).

По итогам обработки 25% протоколов Зеленский набирал 30,04% голосов.

31 марта на Украине прошёл первый тур президентских выборов. По данным ЦИК страны, итоговая явка на выборах президента Украины составила 63,52%.