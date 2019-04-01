Зеленский лидирует на выборах президента Украины после подсчёта 40% протоколов
- Reuters
Соответствующие данные предоставлены ЦИК Украины.
На третьем месте лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко» с 13,13% голосов. Следом идёт кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко (11,48%).
По итогам обработки 25% протоколов Зеленский набирал 30,04% голосов.
31 марта на Украине прошёл первый тур президентских выборов. По данным ЦИК страны, итоговая явка на выборах президента Украины составила 63,52%.